Presupuesto de Egresos 2022 "profesional, realista y equilibrado": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “profesional, realista y equilibrado”, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que fue entregado ayer a la Cámara de Diputados federales.

Incluso, dijo que la propuesta económica garantiza el financiamiento de todos los programas del Bienestar y proyectos emblemáticos de su gobierno como El Tren Maya, El Tren del Istmo y el aeropuerto Felipe Ángeles, así como la construcción de las refinerías contempladas.

En la conferencia mañanera, señaló que el proyecto de Presupuesto de Egresos contempla que no se aumenten impuestos, combustibles y la deuda.

El mandatario rechazó el señalamiento de una reducción al presupuesto de los organismos autónomos, argumentando que el Ejecutivo envió la propuesta de los organismos al Congreso de la Unión y quien aprobará el financiamiento serán los diputados federales, indicó.

Sobre el crecimiento previsto para 2022, dijo que se estima que sea de un 6% en contraste con la declaración del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramirez de la O, quien afirmó que sería del 4.1 por ciento.

“Es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumenta impuestos, no hay gasolinazos. Es un buen presupuesto, y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir, se estima que vamos a crecer más del 6% este año”, señaló López Obrador.