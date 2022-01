"Todavía no tengo el tiempo definido", AMLO anuncia gira de trabajo por Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza realizar una gira de trabajo en Centroamérica para reafirmar las alianzas con los gobiernos de este continente.

Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en visitar algunos países de Centroamérica, nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos: una a Nueva York, dos a Washington, entonces me falta el sur, indicó.