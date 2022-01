Usuarios desinstalan la app de Rappi y culpan a Chumel Torres

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Con el hashtag #AdiosRappi, usuarios de redes sociales volvieron tendencia a Chumel Torres por una publicación que circuló en redes sociales en la que el youtuber aparece promocionando a la empresa de envío a domicilio de alimentos y productos diversos.

Con esa etiqueta, usuarios de redes sociales dieron a conocer que desinstalaron la aplicación de sus teléfonos, al considerar inaceptable que esa empresa asocie su imagen con la del comediante, al que calificaron de “racista, clasista y misógino”.

El mismo Chumel Torres desmintió una publicación en la que aparece su foto asociada con la de Rappi al lado de otra atribuida a una cuenta de su programa El Pulso de la República con un meme sobre una “Barbie” oaxaqueña.

Al comentar la publicación de @LaReimers, el influencer le señaló que “ese screenshot” que ella puso en su cuenta de Instagram “es de un Facebook falso del Pulso” y que todas sus cuentas en esa red social están verificadas.

“Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así”, escribió el 9 de enero.

Querida @LaReimers. Ese screenshot que pusiste en tu instagram es de un Facebook falso del Pulso. Todos mis Facebook están verificados.



Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así.



Abrazo. pic.twitter.com/Qjd99He7lm — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 9, 2022

Ese día más tarde, @LaReimers se disculpó por la publicación, pero no por el racismo, la homofobia “y un largo etcétera” sobre la actitud de Torres y le resaltó que su discurso “es más parte del problema que de la solución” y él bien lo sabe.

Querido Chumel:

Ofrezco una disculpa, ya lo quité.



El racismo, homofobia y un largo etcétera no son falsos y sabes perfectamente bien que -hoy por hoy- tu discurso es más parte del problema que de la solución. Un abrazo https://t.co/I3PqS8SkWx — Reimers (@LaReimers) January 9, 2022

Torres le respondió que no necesitaba una disculpa, sino que checara bien sus fuentes. “Si vamos a hacer acusaciones, mínimo que sean ciertas. Se le llama periodismo, no es tan complicado”, señaló el influencer que ha sido acusado de no verificar sus fuentes a la hora de hacer comentarios en su canal de Youtube.

De pronto apareció una cuenta falsa de Rappi, la cual respondió que su servicio es tan rápido “como hacer enojar a los simpatizantes de cierta persona que nos perdía cuidarnos del covid-19 con estampitas” y en la que agradece que, al igual que Chumel Torres, la empresa se volvió tendencia en redes sociales.

Nuestro servicio es tan rápido como hacer enojar a los simpatizantes de cierta persona que nos pedía cuidarnos del COVID con estampitas.



Al igual que @ChumelTorres, también ya somos tendencia, MUCHAS GRACIAS!#QuedateEnCasa pic.twitter.com/Ow5uyXWuYv — Rappi México (@RappiMexico_) January 9, 2022

Aun cuando se trató de una cuenta apócrifa, la publicación desató reacciones.

Qué comentarios tan más desagortunados por parte de una empresa hacia una figura pública. Más de una empresa extranjera, su trababo es ofrecer un servicio de envío (y no sé que más) no andarse metiendo en las políticas interiores, lamentables palabras — JJ efe (@1234TPorMexico) January 10, 2022

La última publicación de la cuenta verificada de @RappiMexico es del 3 de enero, a las 9:18 de la mañana.

Jajajaja con una cuenta falsa? Jajaja no bueno uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02, así estará su servicio. — Lula (@mysteryprecious) January 10, 2022

No se vayan con la finta!! esta es la cuenta oficial de Rappi México, no está que termina con _! pic.twitter.com/SM2aiuSCEE — uD83DuDC8B al Querido Profesor Ñonganiza!! (@DarkRAYAS) January 10, 2022

Un día antes, cuando se volvió tendencia, Chumel Torres no aclaró nada, sino que se jactó de ser “trending topic” y recordó lo ocurrido con la empresa de automóviles Susuki cuando anunció una camioneta y el corporativo los felicitó por ser el video más visto en la historia de la marca en México.

Soy trending topic. No importa cuándo leas esto. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 9, 2022

Como cuando hicieron el “sabotaje” a Suzuki porque salí anunciando una camioneta y el corporativo los felicitó por el video más visto en la historia de la marca en México. pic.twitter.com/KvHDSc2KcK — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 8, 2022

¿Por qué se volvió TT?

Porque algunos usuarios hicieron un llamado en Twitter, durante el fin de semana, para desinstalar la aplicación Rappi, mediante el hashtag #AdiósRappi, porque, supuestamente, Chumel Torres aparecía en un anuncio de la plataforma de entregas a domicilio.

Eso hicieron los tuiteros. Desinstalaron la aplicación “por apoyar a racistas como Chumel”, por poner “a esta basura racista” en la publicidad de Rappi y al tren se subieron artistas y medios de comunicación.

Chumel Torres es un PENDEJO, y sus seguidores MÁS...



¿Suscriben? uD83EuDD1A??#AdiosRappi — Yari Obradorista uD83DuDC95uD83CuDF39uD83DuDE18 (@LaChiquisYareli) January 8, 2022

Es que esto refleja la oposición, tienen que andar falsificando, usurpando y haciendo trampilla Pa que les crean sus mentiras…. Que vergüenza la mera vdd uD83EuDD21 #AdiosRappi #AdiosChumel pic.twitter.com/bCukjftBmc — Jesus Arenas (@JesusArenasCrim) January 10, 2022

Apenas el 5 de enero, Torres había sido señalado de racista, clasista y xenófobo, por tuitear una imagen de Mirabel Madrigal, personaje de la película Encanto, de Disney, sobre la que comentó: “Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?” (sic).