En videollamada, AMLO pide no tener miedo a Ómicron; su esposa e hijo, sin síntomas y aislados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en su conferencia mañanera, a través de un video mensaje donde informó que después de salir positivo en la prueba de covid-19, se encuentra estable, dijo que solo presenta malestar ligero, se atiende con Paracetamol y pidió no alarmarse ante el alto grado de contagios por la variante ómicron porque no es letal.

“Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí -dijo señalando con el dedo índice la cabeza- hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al creador, a la ciencia y además, las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México, un abrazo”, expresó.

Esta mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández encabezó la conferencia matutina que se realiza en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional y después de que funcionarios federales presentaron el informe de Salud, el presidente López Obrador sorprendió con un mensaje.

El titular del Ejecutivo apareció en pantalla sentado frente a un escritorio donde estaba un oxímetro de pulso y un termómetro digital infrarrojo; portando un abrigo oscuro, camisa blanca y corbata roja.

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje pues, es para informar cómo me encuentro, pero también para transmitirle mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar”, dijo y agregó:

“Con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante (ómicron) que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”, señaló.

Enseguida, el mandatario se tomó la temperatura con el termómetro digital infrarrojo y el resultado fue de 36.1: “así he estado, no he tenido calentura”, señaló.

Luego, colocó el oxímetro de pulso en su dedo índice y presumió un nivel normal de 96 por ciento.

“¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito dolor de cuerpo, al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto”, consideró el mandatario.

“Yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más (señaló la garganta), no va a los pulmones. Muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos, eso es lo que yo puedo decirles”, recomendó.

Incluso, anunció que seguirá trabajando desde su despacho donde convalece, asumiendo, dijo, medidas de prevención para evitar contagiar a sus colaboradores.

“Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si no, pues como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores”, indicó.

A través de Instagram, la esposa del presidente, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller informó que ella y su hijo Jesús, se encuentran aislados en la vivienda y al igual que el mandatario pidió a la gente no caer en pánico, tomar mucha agua, alimentarse bien y sobre todo “fortalezcan su mente”.