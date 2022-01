Lilly Téllez: "que AMLO se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio nuevamente positivo a covid-19, la senadora panista Lilly Téllez celebró, en tono irónico, que tenga médicos a su disposición y un palacio para descansar.

En su cuenta de Twitter, la legisladora panista escribió: “Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar. Que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta”.

Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar.



Que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 11, 2022

Este lunes, López Obrador confirmó por la noche que su prueba para detectar coronavirus resultó positiva, luego de que en la mañana dijo en su conferencia matutina que amaneció ronco y que creía que era una gripe.

En un video difundido este martes en su conferencia matutina, pidió no tener miedo a la variante ómicron, dijo que se encuentra estable y que tiene un ligero malestar que atiende con paracetamol.

“Estoy ronco, afónico, pero es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el mismo grado de peligro que la variante delta”, dijo.

Un usuario le dijo a Lilly Téllez que gracias a López Obrador ella tiene un lugar en el Senado con un alto sueldo que le permite comprar un seguro médico o pagar un hospital privado, a lo que ella respondió: “El sueldo y el seguro los tenía antes de entrar al senado, producto de mi trabajo, y me han atendido en hospitales privados toda la vida. A la política entré a los 50 años, no la necesito para vivir. AMLO prometió un mejor sistema de salud para todos y les dio uno peor”.