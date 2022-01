Estudiantes de la Universidad Anáhuac exigen cancelar clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Universidad Anáhuac exigieron que el regreso a clases presenciales sea voluntario e híbrido.

A través de comunicados y videos, un grupo de universitarios organizados de los Campus Norte y Sur de la Ciudad de México afirmó que están siendo obligados a volver a las aulas de forma presencial sin las medidas necesarias para garantizar su salud.

“Casi todas las universidades del país han optado por un modelo híbrido y voluntario, por lo cual pedimos lo mismo, ya que no estamos en condiciones de un regreso obligatorio por la crisis de sanidad actual que aqueja al país derivada de la variante ómicron”, expresaron tras hablar de los casos de universidades como la Iberoamericana, La Salle y el Tec de Monterrey.

El grupo de alumnos dijo estar siendo ignorados por las autoridades escolares y por la Sociedad de Alumnos, y calificaron de insuficientes los protocolos de la universidad ante el contagio de la comunidad estudiantil y docente, dichas medidas actualmente se basan en un comité de seguimiento, y dos semanas de incapacidad a los estudiantes.

Las clases iniciaron el pasado 10 de enero y los alumnos aseguraron que varios profesores están contagiados y tienen la misma exigencia de que las clases sean híbridas, y el regreso presencial sea voluntario, además de la solicitud de que se exija la vacunación a todos los estudiantes, y se les justifiquen las faltas por covid-19 tanto a alumnos como a profesores, quienes afirmaron no denuncian por miedo a perder sus empleos.

Y la @anahuac regresó a los académicos y alumnos a las aulas. ¿Qué puede salir mal o no @padrecipriano? uD83EuDD26uD83CuDFFB???#AnahuacCuidanos#RegresoVoluntarioanahuac pic.twitter.com/WOcEPtriqz — Chucho Rizo (@ChuchoR28832746) January 10, 2022

“Las aulas están repletas de estudiantes, no se respeta la sana distancia, no todos los estudiantes usan cubrebocas KN95, no todo el mundo presenta un esquema de vacunación completo, los salones no están ventilados y mucho menos hay cuidado en las medidas de sanidad dentro del campus”, dijeron.

La petición en línea que lanzaron para cancelar las clases ya tiene más de 6 mil firmas desde que se publicó el 3 de enero bajo los hashtags #AnahuacCuidanos y #RegresoVoluntarioAnahuac.

Proceso preguntó a la Universidad Anáhuac su postura y, mediante un comunicado, respondieron que el personal educativo y académico están vacunados, que la medida responde al éxito de la vuelta presencial a clases del semestre pasado y aseguraron que las faltas en casos de covid-19 están justificadas sin importar el lugar donde se hayan contagiado, así como la garantía del personal académico en caso de que un profesor se ausente por la misma razón.