Salinas Pliego anuncia que dio positivo a covid-19

1. Acabó de dar positivo a COVID y me siento bien.



2. Hay que ser valientes y entender que a TODOS nos va a dar COVID... con o sin vacuna, no tengan miedo.



3. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener.



4. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes uD83DuDE0E. pic.twitter.com/O5v12OIUGa