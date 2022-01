SSC: no hay orden de arresto contra René Vallarta; intento de detención fue "a petición de parte"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existe orden de aprehensión contra René Vallarta Cisneros y que el intento de detención ocurrido ayer fue “a petición de parte” de dos civiles que lo acusaron de hacer “tocamientos a una persona”.

Ayer por la tarde, policías capitalinos a bordo de una patrulla y al menos una persona vestida de civil intentaron detener, sin orden de aprehensión, a René, hermano de Israel Vallarta, expareja de Florence Cassez, cuando estaba trabajando en su taller de la avenida Ermita Iztapalapa. El sujeto logró bajar del vehículo oficial antes de que éste arrancara.

Cuestionado esta mañana al respecto, García Harfuch informó que tras los hechos, cuatro uniformados fueron concentrados en el piso 7 de la sede de la SSC, donde está el área de Asuntos Internos, y se les tomó su declaración.

“Ayer se concentraron en el piso 7 a los compañeros en Asuntos Internos, por una razón: cuando nos enteramos de quién era la persona y que no había un mandamiento judicial, al menos que no tiene la Secretaría un mandamiento judicial, no tenemos ningún oficio de colaboración para la detención de esta persona, se concentraron a los compañeros al piso 7 en Asuntos Internos y rindieron su declaración ayer”.

Sin embargo, el jefe de la policía capitalina adelantó que, en sus primeras declaraciones, los policías refirieron “que detienen a este sujeto a petición de parte, es decir, que personas civiles les comentan que lo detengan por un tema de tocamientos a una persona”.

En conferencia, agregó que la autoridad va a corroborar todos los dichos de los declarantes, además de testimonios de testigos y videos que captaron el momento del intento de detención.

García Harfuch detalló que ayer fueron cuatro elementos los que se presentaron en Asuntos Internos y que hoy serán citados más, incluidos los de “toda la estructura del agrupamiento que es Fauno, si no mal recuerdo”.