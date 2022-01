Titular de Segob se ha realizado pruebas PCR de covid; descarta síntomas y pide cuidarse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró hoy que hasta ahora no presenta ningún síntoma de covid-19 luego de sostener varias reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la última de ellas el jueves 13.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal confesó que se ha sometido a varias pruebas PCR para descartar cualquier brote de contagio, después de que el mandatario dio positivo a coronavirus.

Además, aclaró que aparte de ello sigue al pie de la letra las recomendaciones emitidas por el sector salud.

“No nada más es cuestión de estar haciéndose la prueba, sino que es cuestión de guardar uno las medidas preventivas reconocidas por la Secretaría de Salud (…) Hoy me realicé una prueba de esas PCR, que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas, pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación”, expuso el titular de la Segob.