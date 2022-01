AMLO ordena la compra de medicamentos contra el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal va a adquirir el medicamento contra el coronavirus denominando Molnupiravir de la empresa Merck, y Paxlovid de la compañía Pfizer, ambos aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Yo di la instrucción de que se comprara los medicamentos y seguramente ya deben de tener un avance en la adquisición, ya es posible que mañana nos digan cuándo están los medicamentos, cómo se van a distribuir y cómo usarse”, expresó.

En la conferencia matutina, el mandatario anunció que mañana en la sección El Pulso de la Salud, los funcionarios federales van a explicar si conviene o no el uso de este medicamento para evitar abusos y que la sociedad esté informada.

“Pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente, que nadie diga: ‘Es que no tengo yo acceso, no tengo posibilidad de tener el medicamento’. Yo creo que si hay medicamento suficiente no hace falta que se venda, como las vacunas”, indicó López Obrador.

Por ello, recordó que en el caso de las vacunas contra el covid-19, todos los sectores de la sociedad han tenido acceso de forma gratuita porque la salud es un derecho inherente a la condición humana.

"Para eso la gente paga sus impuestos, para que se tengan los recursos y en el caso de la salud, en el caso de la educación son derechos sociales, incluso consagrados en la Constitución, el derecho a la salud, el derecho del pueblo a la educación, derecho a la seguridad social, todo eso que no debe de ser letra muerta, sino debe de aplicarse”, señaló.