AMLO sobre la venta de activos de Banamex: “lo que queremos es que se mexicanice”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno quiere, además de recaudar impuestos por la venta de los activos de Banamex, que el banco “se mexicanice”.

"Lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco.

“Ya dije, no somos chovinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades por lo general de los bancos extranjeros se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades”, explicó el mandatario.