“Aparecen como ambiciosos”, dice AMLO al INE por solicitar más recursos para la consulta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal no va a destinar recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral (INE), y que los consejeros electorales están obligados por la Constitución a realizar la consulta de revocación de mandato con la instalación del 100 por ciento de las casillas contempladas.

“Ya está demostrado que sí tienen recursos para realizar la consulta, ellos tienen que cumplir con la constitución y llevar a cabo la consulta con la instalación de todas las casillas (160 mil), y no se puede destinar presupuesto que ya está etiquetado con otros propósitos. No es un asunto conmigo sino con la ley”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró necesaria la aplicación de un plan de austeridad en el INE y dijo que el caso de la revocación de mandato es un asunto que se tiene que resolver de la mejor forma posible porque la institución se va degradando.

“Aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero. Aunque tengan justificación de tipo político, aunque en el fondo es que no están de acuerdo con nosotros porque pertenecen al bloque conservador, se ponen a pelear por dinero y termina siendo una diferencia por dinero y se ven muy mal, no es correcto, hay que cuidar la institución, el prestigio de la institución, no tienen razón, no hay argumentos”, señaló.

Por ello, dijo que ya se ha hablado bastante de la polémica del INE y su resistencia a realizar la consulta de revocación de mandato.

“Ya todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros electorales se puede llevar a cabo la consulta que es muy importante porque es un método democrático que debemos ir estableciendo hasta que se convierta en hábito para acotar el poder presidencial y que nadie se sienta absoluto”, indicó.

Luego, aseguró que ya está demostrado que el INE sí tiene recursos económicos para llevar a cabo la consulta

“Lo que hicimos fue decirles ‘háganle así’, que no ganen más que el presidente, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla que despidan a trabajadores, nada más que los de arriba no tengan servicio médico privado”, comentó en referencia al plan de austeridad propuesto por el gobierno federal para ahorrar casi tres mil millones de pesos en el INE.

“Mal sería que les recomendamos que se bajen el sueldo y nosotros estuviéramos ganando más que ellos, pero no es así”, sentenció.