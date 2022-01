Cuitláhuac García reta: Que me investiguen la FGR, la ONU, la DEA...

XALAPA, Ver., (apro).-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no mostró objeción alguna porque su gobierno y sus servidores públicos sean motivo de investigación por ligas criminales a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) o el propio gobierno estadunidense.

“Yo estoy limpio, no tengo cola que me pisen. Ojalá vengan y me investiguen, pero que investiguen bien, no nada más se queden en los periodicazos… y que le rasquen tantito hacía atrás.

“Yo tengo otros datos de los gobiernos de (Miguel Ángel) Yunes Linares, el bienio y del sexenio del priista Javier Duarte”, dijo este lunes en su rueda de prensa.

Cuitláhuac García se refirió al activista mexicano-americano, Bryan LeBarón, quien solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, investigar a los gobiernos de García Jiménez y el de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco, por sus presuntos nexos con el narco.

“No tengo problema que me investiguen, pero hay que decirlo, Fidel (Herrera) estuvo aquí y no hubo nada (sic). El CJNG penetró tanto con los Yunes que estaban en el puerto de Veracruz; y con Duarte, hacía y deshacía el grupo Sombra del Cártel del Golfo y Los Zetas, y aquí ahora, ya se acabó la impunidad”, dijo.

García Jiménez reprochó que en políticos de oposición y de su propio partido político (Morena), así como en varios medios de comunicación, hay “defensores” de delincuentes y por eso -insistió- lo atacan desde la prensa nacional y local.

“Y los veracruzanos, nosotros, ya estamos hasta aquí (llevándose la mano la frente) de los grupos delictivos. Lo estamos padeciendo ahora, hay quienes se enojan porque les damos duro…. Hoy el gobernador cuestiona: ¿por qué defienden a los delincuentes? Sí me van a atacar por eso, no tengo ningún problema; si hay medios que me apoyen denunciando la corrupción, adelante, y los que no, no hay problema”, señaló.

En una extensa rueda de prensa, García Jiménez soslayó que si él sospechara que algunos de sus secretarios de despacho tienen vínculos con células criminales, éstos ya habrían sido despedidos.

Insistió que el Ejército Mexicano ya ha desplegado operativo en regiones donde la delincuencia organizada ha estado generado homicidios de alto impacto en el estado.

En los primeros 15 días del año, medio centenar de personas fueron asesinadas. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz cerró el 2021 con más de dos mil homicidios.

En esa espiral de violencia, el gobernador Cuitláhuac García insistió en que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene una pugna interna al interior de su organización, tanto así que los nueve cadáveres arrojados hace dos semanas fue por una venganza al interior de la organización entre las “banditas” de Tres Valles contra la de Carlos A. Carrillo, en la Cuenca del Papaloapan.

“Voy contra los delincuentes. Vamos a seguir, no es a corto ni a mediano plazo. Se acabó la impunidad, mediáticamente no me van a doblegar. Cada quien cargará con sus culpas, yo tengo la frente en alto porque quieren hacer creer que la delincuencia es de ahora. ‘¡Oh mira, aquí está este cártel!’, y se olvidan que llevan años aquí. Yo no tengo cola que me pisen. Bienvenidos todos los cuestionamientos, pero que sean serios, no vamos por los charales, vamos por puro pez gordo”.

Desde la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García calificó de “inusitadas” las recientes ejecuciones en varios puntos de la entidad e insistió en que el índice de homicidios, secuestros y delitos de alto impacto han disminuido comparándolo con las cifras mensuales del priista Javier Duarte o el panista Miguel Ángel Yunes.

En la carpeta de investigación 068/2022, a la que parcialmente tuvo acceso Apro en la Fiscalía General del Estado, se consigna que varias de las nueve víctimas dejadas con un “narco mensaje” en la carretera Isla-Santiago Tuxtla fueron “levantadas” con una semana de anticipación durante peleas de gallos en las zonas rurales de los municipios de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tres Valles.