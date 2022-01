AMLO defiende nombramiento de Pavlovich y Salmerón; México es “plural”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los 15 nombramientos de embajadores que hizo ayer, entre ellos el del historiador Pedro Salmerón y los exgobernadores priistas, Claudia Pavlovlich y Carlos Miguel Aysa González, argumentando que son personajes de respeto y México es un país democrático donde todos tienen derecho a participar en el gobierno.

“Todos tenemos derecho a participar, el gobierno no debe de ser faccioso, no puede representar, como era antes a un partido, el gobierno es de todos, si están participando ellos es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, plural”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las protestas surgidas tras el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las 15 designaciones del presidente de la República para representaciones de México en el Exterior.

En el caso del historiador Pedro Salmerón, propuesto para la embajada de México en Panamá, fue denunciado en redes sociales y medios de comunicación por presuntos actos de acoso sexual cuando se desempeñó como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Mientras que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió a los exgobernadores tricolores que, de aceptar los cargos diplomáticos a los que fueron propuestos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en República Dominicana y Barcelona, podrían ser expulsados del partido.

Al respecto, el presidente López Obrador sostuvo que la mayoría de nombramientos fue “bien aceptada” entre la sociedad y recordó que aún hace falta la aprobación del Senado.

“Hubieron cuestionamientos para exgobernadores del PRI, básicamente del presidente de ese partido que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo y también otras protestas. En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó, no existe una denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los exgobernadores del PRI pues decidan”, indicó.

Además, dijo que sus propuestas para el servicio exterior son mujeres y hombres que merecen respeto, y llenó de halagos a los personajes involucrados en la polémica.

“En el caso de los exgobernadores, no hay denuncias contra ellos, ojalá y se presentaran, me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos, desde luego como vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante y permanente, que podamos vivir en pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, hay opiniones diversas que respetamos”, dijo y agregó:

“En el caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera --después de Friedrich Katz que estudió a Francisco Villa-- el texto de La División del Norte de Pedro Salmerón es de primer orden, es doctor en historia, una gente muy preparada y vamos a esperar que haya pruebas para no adelantarnos”, señaló en referencia a las denuncias por acoso sexual.

Enseguida, el mandatario consideró que los exgobernadores priistas Claudia Pavlovlich y Carlos Miguel Aysa González, son buenas propuestas para representar a México en el extranjero porque México es un país plural y democrático.

Incluso, dijo que en el servicio exterior mexicano no todos los representantes son del partido que lo llevó al poder, Morena, dijo que son minoría y que se ha respetado a los diplomáticos que no comparten la ideología partidista del gobierno federal actual porque han cumplido con su labor.

Recordó que también invitó a participar al exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral pero tiene doble nacionalidad y para ser embajador de México en el extranjero, se requiere una sola nacionalidad.

“Estamos buscando que todos ayudemos y todos representemos a México y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a México. Además, la política exterior de México está definida en la Constitución, de no intervención y solución pacífica de los conflictos”, indicó.