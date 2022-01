Ricardo Monreal niega existencia de un grupo parlamentario de "monrealistas" en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, negó la creación de un grupo parlamentario de “monrealistas” luego de una serie de rumores sobre divisiones en la bancada morenista, entre senadores y senadoras que buscarían removerlo como su líder y otros que para respaldarlo crearían un grupo independiente. También dijo que seguirá siendo el coordinador.

No hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena; y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se toman por mayoría, afirmó en conferencia de prensa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que no es momento de divisiones internas sino de unidad nacional.

A la pregunta sobre si existe un riesgo de que sea removido como coordinador de la bancada, Monreal dijo que su posición actual es como coordinador y destacó que como líder del grupo mayoritario ha cumplido con su papel y se han aprobado las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Soy coordinador y eso es lo que hasta ahora en tres años he sido, y he hecho mi mejor esfuerzo. De hecho, su pregunta me da pie para decir que hemos logrado sacar adelante toda la agenda del presidente de la República, toda, aseguró.