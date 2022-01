"El INE va a caer": celebra Salgado Macedonio que le concedan licencia para ausentarse del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la sesión de hoy de la Comisión Permanente de ambas cámaras se concedió licencia al senador Félix Salgado Macedonio para ausentarse de su puesto por tiempo indefinido.

El polémico político del estado de Guerrero había anunciado desde el fin de semana en su cuenta de Facebook, desde las que promueve sus actividades, que se dedicará a la promoción de la consulta por la revocación de mandato del presidente López Obrador.

”Una vida con propósito, es lo que siempre me he planteado. Venimos a servir a la gente y no a servirnos. La 4T avanza en todo el país. Hoy la comisión permanente autoriza mi licencia para separarme al cargo de senador y posteriormente iniciaré una nueva ruta. ¡En México, la patria es primero! Abrazos a todas y todos”, explicó.

En su lugar quedará el senador Saúl López Sollano.

Este martes, de acuerdo con una nota de Milenio, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, advirtió que la ley prohíbe a los partidos políticos difundir la consulta de revocación de mandato y dijo que la autoridad electoral estará pendiente de que quienes puedan convocar a la ciudadanía en este ejercicio sean quienes pueden hacerlo.

"¡El INE va a caer! traen malicia en contra mía", repitió Salgado durante su transmisión de Facebook para celebrar el anuncio de su licencia.

“El INE me está monitoreando, ya me advirtió, advierte el INE, a Félix Salgado Macedonio que no puede ir a hacer trabajos de promoción sobre la revocación de mandato. Yo nunca le dije al INE que yo iba a eso. Yo lo único que dije es que iba a solicitar licencia para separarme del cargo de senador de la república porque voy a hacer tareas políticas. ¿A poco el INE puede quitarme el derecho? Soy libre”, dijo ante simpatizantes.

“Dejo el encargo para pasar a ser un ciudadano más y como ciudadano yo tengo el derecho a hacer lo quiera hacer, la ley no me limita”, aseveró. “Solamente limita al funcionario público, al dirigente político, el que es presidente de un partido”, argumentó.

“No le tenemos miedo a Lorenzo (Córdova), ni a su segundo, Ciro Murayama, ni a su séquito”, dijo al concluir la transmisión.