No hay impedimento para que España reconozca a Quirino Ordaz como embajador: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no existe ningún impedimento para que el gobierno de España reconozca al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en el país ibérico.

“No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz y en breve se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”, indicó.