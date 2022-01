Que víctimas de abuso denuncien a Salmerón para evitar “linchamiento político”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a presentar denuncias formales en contra de Pedro Salmerón, su propuesta para ser embajador de México en Panamá y quien es señalado de acoso sexual por diversas mujeres de instituciones académicas y partidos políticos como Morena, para que sean las autoridades ministeriales las que determinen la situación jurídica del inculpado y evitar “campañas de linchamiento político”, indicó.

Incluso, aseguró que las acusaciones contra Pedro Salmerón han tomado más fuerza en este momento porque existen “intereses políticos” y señaló que sus opositores “se valen de todo” para atacar a su gobierno y simpatizantes.

“Ellas tienen que presentar sus denuncias y acudir al ministerio público y con toda la protección, señalar lo que sufrieron y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, no, y más cuando se trata de asuntos políticos”, señaló el mandatario.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal consideró que la sociedad tiene que presentar denuncias formales y evitar quedarse solo en la denuncia pública frente a un crimen.

“Hay condiciones para denunciar judicialmente a quién comete un abuso, un ilícito. Todos tenemos que ayudar porque si no, son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia, no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley”, refirió.