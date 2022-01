AMLO a consejeros del INE: estudiaron doctorados, pero no les enseñaron qué es austeridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incurren en abusos, excesos y derroche en el ejercicio de los recursos públicos porque no tienen conciencia de lo que es la austeridad.

“La austeridad no es un asunto administrativo sino de principios; yo creo que estudiaron doctorados, pero no les enseñaron, más en este periodo neoliberal, no era tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética y el civismo”, expresó.