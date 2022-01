Cuitláhuac García a medios: ¿Alguien les paga por estar mintiendo sobre la inseguridad?

XALAPA, Ver. (apro).– El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió contra algunos medios de comunicación locales y nacionales –sin mencionar nombres– a quienes recriminó si “¿alguien les paga por mentir?” y hablar de un estado inseguro, pues, en su percepción, sucede todo lo contrario.

García Jiménez aseguró que lo único que logran esos medios de comunicación es distorsionar la realidad y ahuyentar al turismo nacional y extranjero, situación que “perjudica” a toda la sociedad veracruzana.

El gobernador emanado de Morena mostró una tabla en donde ninguna ciudad de Veracruz se encuentra entre las 50 más inseguras del país; incluso presumió que en Coatzacoalcos van más de 300 días sin que ocurra un solo secuestro, situación que la prensa no comenta ni pública, dijo.

“A mí me gustaría que hiciéramos un acuerdo (sic), que la prensa diga la verdad, que no mienta. Reflexionen que el dato es para todos, no solo para el gobierno. Es triste ver que le dan cabida a gente que miente y que viene a defender delincuentes –en clara alusión a los senadores Ricardo Monreal, Dante Delgado y Julen Rementería–; está bien, pero también den la otra versión, digan la verdad”.

Cuitláhuac García lamentó que en medios nacionales se hable tanto de Veracruz y de abrir comisiones para investigarlo, cuando a su juicio hay otros estados que “están muchísimo peor”.

“Se quiere poner en tela de juicio el trabajo de un servidor, pero los resultados ahí están, han sido contundentes”.

Mismo reclamo que Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte

En Veracruz, este mismo reclamo hacía la prensa ya lo habían hecho los exgobernadores Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y Javier Duarte, del PRI, quienes recriminaban a los medios por darle demasiada difusión a las ejecuciones, secuestros o el hallazgo de fosas clandestinas.

“Hoy hablé de siete u ocho temas, les apuesto doble contra sencillo que mañana el tema y las ocho columnas de sus medios va a ser la inseguridad”, solía recriminar Duarte.

Yunes Linares solía reprochar que la prensa solo maximizaba los ejecutados y los cementerios clandestinos, pero las detenciones de jefes de plaza y los esfuerzos por combatir la delincuencia no eran “ni reconocidos” ni publicados en portadas.

En Veracruz, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó más de dos mil homicidios en la entidad durante el 2021.

Enero del 2022 arrancó con 20 ejecuciones reportadas entre el 7 y el 9 de enero en la entidad; de acuerdo con Cuitláhuac García, esta ola de violencia se debió a un ajuste de cuentas y venganza al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).