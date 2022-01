Ordenan al INM informar sobre abusos de agentes contra migrantes detenidos en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá informar sobre la participación de sus agentes en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas en los años 2010 a 2014, así como de las investigaciones y acciones tomadas al respecto.

Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de votar la propuesta presentada por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

“Existe un Instituto ex profeso que lleva los casos y registros de estos temas y no puede declararse incompetente ante solicitudes de datos de lo que trabaja y para lo cual fue creado y que es el tema de migración. Entonces, la impunidad no puede permear sobre los casos posibles de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”, afirmó la comisionada.