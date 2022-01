Secretaria de Energía de EU entendió que nuestra misión es desterrar la corrupción: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión con la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos, Jennifer Granholm fue “muy cordial” que sirvió para explicar su reforma eléctrica y revisar el caso de empresas con inversión extranjera que están pidiendo información sobre la propuesta de modificación al sector energético de México.

“Ella entendió que nuestra misión es desterrar la corrupción del país y también mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando y analizar caso por caso, si una empresa tiene una inversión, si ya tiene una planta hay que buscar la forma de resolver, pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio que no recibe el consumidor doméstico, lo que quieren es seguir pagando menos porque se les subsidia a las grandes empresas, no se puede porque es injusto”, dijo y agregó:

“Hay algunos, no todos de los que se beneficiaron o de los empresarios mexicanos vinculados con los españoles, no en general, que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos y dicen “vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos” y ¿con qué argumentos, un gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción? se la ponen muy difícil porque si se tratara de algo injusto pues entonces sí”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que las autoridades del gobierno de Estados Unidos han sido “muy respetuosos” y no están protegiendo la corrupción.

Incluso, criticó las sociedades de autoabasto surgidas de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, argumentando que se supone que eran para tener energía eléctrica propia y ahora también se dedican a vender electricidad y reciben subsidio del gobierno federal.

“No solo es auto abasto, sino que venden energía y la venta de electricidad está prohibida porque eso le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró.

“Ahí andan buscando protección acusando de que vamos a expropiar y vamos a quedarnos sin luz, que habrá apagones, dicen que así es en Venezuela y que son ideas comunistas cuando les debería dar vergüenza, son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Querían imponer como forma de vida y forma de gobierno la corrupción, pero no pudieron por la fortaleza cultural que hay en los pueblos de México”, aseveró.

Además, calificó a la funcionaria del gobierno del presidente Joe Biden, la primer gobernadora y exfiscal del estado de Michigan, como una mujer feminista y defensora “autentica” del medio ambiente.

“La secretaría de Energía de Estados Unidos es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política, ya fue gobernadora ocho años, ha estado siempre en la administración pública y platicamos bien. Le informamos el porqué de la reforma eléctrica y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos, resolviendo graves problemas que nos heredaron, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, que por los negocios privados se afectaba la Hacienda pública y al pueblo, en beneficio siempre de una minoría”, refirió.

Por ello, dijo que donde se considere que el gobierno de México está cometiendo una injusticia con una empresa que tenga inversión de Estados Unidos, se va a revisar el caso.

“Ellos tienen una lista. Hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe de Estados Unidos y Canadá y se está haciendo, son pocas empresas”, dijo sin especificar.

También, comentó que le explicó a la funcionaria estadunidense el negocio que hicieron sus antecesores con el tema de los gasoductos que no se construyeron.

“Engañaron de que iban a construir 12 plantas termoeléctricas y que necesitaban comprar gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevados, al grado de que ahora tenemos excedentes de gas y que tenemos que estar pagando o revendiendo a precios bajos por esos contratos leoninos en beneficio de las empresas en complicidad de los funcionarios públicos”, señaló.

Enseguida, el presidente López Obrador reprochó:

“¿Cómo no van a saber que no se pueden realizar esos contratos porque no se necesita el gas o es excesivo o el precio que están cobrando está por encima de lo que vale?”.