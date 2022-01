AMLO regresa a Palacio Nacional y revela que tiene un "testamento político"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este sábado que ya regresó a Palacio Nacional, luego de haber pasado la noche en el Hospital Central Militar, donde fue sometido a un cateterismo.

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente informó que el procedimiento estaba programado desde hace 15 días, sin embargo, se contagió de coronavirus y debió esperar a que superara la enfermedad.

En el video, informa también que por sus antecedentes de infarto e hipertensión, tiene preparado un “testamento político” para que se garantice la gobernabilidad en caso de muera como presidente.

“Yo tengo un testamento político, no puedo dejar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar, por responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso”, dijo el presidente.

Sin dar mayores detalles del contenido de su "testamento político", aclaró después que él considera que no va a utilizarse y que “vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho”, pues los médicos que lo intervinieron lo autorizaron a seguir con su vida normal, es decir, “que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios, la transformación”.

Cateterismo programado

En el video, López Obrador informó que el cateterismo al que fue sometido el viernes fue programado por los médicos luego de que hace 15 días se sometió a una prueba de esfuerzo.

Recordó que se hace pruebas y toma medicamentos para controlar la presión arterial todos los días desde hace ocho años, cuando padeció un infarto.

“Fui al hospital hace 15 días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas, decidieron que tenía que hacerme un cateterismo, ya estaba todo programado, pero en eso me enfermo, me contagio de covid y tuve que esperar a que pasara el covid”, dijo.

Explicó que el procedimiento duró una media hora y que los especialistas, Patricio Ortiz y Luis Enrique Berúmen, decidieron no colocar ningún stent porque “encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción”.