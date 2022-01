AMLO pide que transmitan comentario de López-Dóriga y destaca el "cambio de opinión" del periodista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó un comentario a favor de su gobierno, emitido por el periodista Joaquín López-Dóriga, para afirmar que la situación en el país está cambiando y se avanza en el desarrollo político y social.

“El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca”, expresó.

Enseguida, cuestionó a los reporteros: ¿Ustedes, por ejemplo, cuándo le preguntaban al presidente? Estaba difícil, puro boletín”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió en pantalla un video donde aparece Joaquín López-Dóriga criticando la ausencia de una oposición real frente al gobierno federal emanado por Morena.

“Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador: Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real”, aseguró López Dóriga en un video del miércoles 19 de enero.

A partir del 1:28:00

Al respecto, el presidente López Obrador consideró que el cambio de opinión de Joaquín López-Dóriga hacia su administración, no significa que ahora van a exaltar al comunicador que ha sido severamente cuestionado por el presidente.

“No porque ahora esté haciendo este análisis significa que ya vamos nosotros a exaltarlo, pero sí reconocemos que hay un cambio y, repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen”, indicó el presidente.