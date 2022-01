“Estamos bien y de buenas”: AMLO tras someterse a un cateterismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estamos bien y de buenas”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su aparición pública esta mañana en Palacio Nacional, luego de que este fin de semana fue sometido a un procedimiento de cateterismo por la afectación cardiaca que padece.

Incluso, anunció que desde el viernes próximo y hasta el domingo 30, visitará los estados de su natal Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo para supervisar los avances del proyecto del Tren Maya, la obra emblemática de su administración.

También, señaló que no puede decir más sobre el testamento político que anunció tras el procedimiento médico al que fue sometido, argumentando que sus adversarios podrían acudir a las notarías para espiar y que se diera a conocer íntegro el documento que elaboró para que se haga público cuando fallezca.

En la conferencia mañanera, el titular del ejecutivo federal apareció portando una camisa blanca, corbata rosa y protegido por un abrigo negro.

A pregunta expresa sobre su estado de salud, el presidente López Obrador agradeció a la vida que le ha dado tanto y reconoció el apoyo de sus simpatizantes y hasta de sus oponentes políticos que a pesar de las diferencias en temas de salud y otros aspectos de su administración, “hay solidaridad y muestras de afecto sinceras”.

Luego, reiteró que su estado de salud es óptimo, que los médicos que lo atendieron le dieron “licencia” para seguir trabajando y señaló que, en caso de fallecer, su proyecto de Nación debe tener continuidad.

“Estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas, no tengo duda de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia y va a quedar muy consolidada la cuarta transformación del país”, aseguró.

Sobre el testamento político que anunció este fin de semana, dijo:

“Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, sobre todo porque me sometí a este cateterismo, tengo desde hace un tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene el propósito de que, en el caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad”, señaló.

Reiteró que el proceso de relevo se debe realizar “sin sobre saltos”, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Sería irresponsable el no prever estas cosas, somos seres humanos y debemos estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad de primer orden. Por eso no debe extrañar, desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República”, advirtió.