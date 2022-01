Exigen al gobernador Miguel Barbosa aclarar advertencias contra activistas en el caso de bebé robado

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones como Reinserta, Mexicanos Haciendo Bola, Artículo 19, Tejiendo Redes Infancia, entre otras, demandaron a los legisladores federales para que exhorten al gobernador Miguel Barbosa Huerta, para que aclare las advertencias que hizo en contra de activistas y de periodistas que han demandado que el caso de Tadeo, cuyo cadáver fue robado de un panteón de la Ciudad de México y encontrado en basureros del penal de Puebla, se sea investigado.

Además, dichas organizaciones demandan que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Fiscalía General de la República (FGR).

Juan Martín Pérez García, Director de Tejiendo Redes Infancia, manifestó que al confirmarse que el cuerpo del niño fue exhumado de un panteón de la Ciudad de México, para ser trasladado a Puebla, donde fue introducido al penal y finalmente encontrado en un contenedor de basura, indica que hay dos distintas entidades involucradas en el delito, por lo que procede que el caso sea atraído por la CNDH y la FGR.

“En ambas entidades federativas encontramos poca voluntad política y disposición de las autoridades para hacer una investigación eficiente y expedita”, expresó, “es pertinente la atracción toda vez que aquí estamos previendo escenarios de crimen organizado”.

“Este caso paradigmático que es cruel, que es atroz”, expresó Pérez García, “no es un caso aislado, estamos en un contexto de deterioro de la vida institucional, de la vida social y particularmente con altísimos niveles de impunidad y redes de macrocriminalidad, es decir operadores criminales, políticos corruptos, dinero que fluye y alimenta estas redes de poder”.

El activista mencionó que es necesario que la sociedad civil se sume a las demandas de que el niño Tadeo tenga justicia y una muerte digna y que su familia tenga una reparación integral del daño.

Agregó que han estado en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la Relatoría de Derechos de la Niñez, para que intervengan en este caso.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, indicó que ahora falta por que se sepa “puntualmente” para qué se usó el cuerpo del menor; cómo es que fue robado de un panteón de la Ciudad de México; quién exhumó el cuerpo y lo llevó a Puebla; cómo es que pudo ingresar un cuerpo de bebé al penal y que no se haya registrado su salida y qué autoridades estuvieron coludidas.

Paola Zavala Saeb, de Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), mencionó que el caso de Tadeo, tiene que ver con lo que pasa con el sistema penitenciario del país que no funciona para readaptar y reinsertar socialmente a las personas que delinquen.

En el caso del penal de San Miguel, de Puebla, indicó que tiene un 103 por ciento de sobrepoblación, pues, aunque tiene espacio para 2 mil personas, alberga a más de 4 mil, sin tener una división entre procesados y sentenciados, además de encontrarse entre los más peligrosos del país, donde predomina la delincuencia organizada.

“Fue un minuto lo que le dedicó hoy, nos parece que este asunto merece mucho más que un minuto…a mí parece que hay que resaltar las responsabilidades directas de este gobierno ahorita, porque no se vale que, aunque es un tema estructural que tal vez lleve mucho tiempo cambiar, pero no ha sucedido nada en estos tres años”, expresó Zavala Saeb.

“El Presidente ha dicho muchas veces que las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, agregó, “y no hubo un solo llamado a la alcaldesa (de Iztapalapa), ni al gobernador para que se asumieran su responsabilidad que tienen para tener todo esto tiempo gobernando y que estas situaciones puedan suceder”.

CRITICAN POSTURA DE AMLO

Los activistas también criticaron la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien se limitó a condenar los hechos y asegurar que es producto “del fruto podrido de la descomposición social” que generó la “política neoliberal”.

AMENAZAS DE BARBOSA

En cuanto a las advertencias que hizo el gobernador Barbosa Huerta hacia los activistas y periodistas que han alzado la voz por este caso, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, aseguró que el mandatario poblano de la 4T tiene el mismo ADN de intolerancia que sus antecesores Mario Marín Torres y el fallecido Rafael Moreno Valle.

Maldonado recordó que Puebla ocupó en 2020 el segundo lugar nacional y en 2021 el tercero por agresiones a la prensa y que Barbosa se ha distinguido por perseguir y hostigar a medios de comunicación y a defensores de derechos humanos.

“Tenemos que deshacernos de esos anclajes autoritarios y Puebla, hoy, está en el ojo del huracán por la intolerancia que prodiga el gobernador del Estado”, recalcó.

El viernes, luego de que Saskia Niño de Rivera advirtió que había información de que el cuerpo del bebé había sido sustraído de la Ciudad de México y llevado a Puebla, Barbosa declaró que había activistas que se dedicaban a hacer aseveraciones sin sustento “para ganar protagonismo”, porque lo hacían sólo para desgastar.

“Vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también, en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta”, agregó el mandatario.

Este lunes, en su rueda de prensa, Barbosa Huerta volvió a decir que en “unos momentos”, la Fiscalía General de Puebla dará a conocer resultados. “Es un asunto muy avanzado, que va a darse a conocer en cualquier momento”, sostuvo al señalar que la autoridad dará a conocer nuevas diligencias, nuevos hallazgos y mandamientos legales.