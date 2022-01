Lourdes Maldonado tenía protección de BC: AMLO; promete investigación y reprocha uso político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno realizará una investigación “a fondo” para esclarecer el asesinato de la periodista tijuanense Lourdes Maldonado López y advirtió que en este caso no habrá impunidad.

En la conferencia mañanera y sin pregunta de por medio, el mandatario estalló en contra de sus adversarios, a quienes calificó de “zopilotes” por utilizar los crímenes de periodistas para atacar a su administración.

AMLO pide no adelantar juicios en crimen de Lourdes Maldonado ni culpar a su gobierno

También, aclaró que la protección que tenía desde el año pasado la víctima, era del gobierno del estado de Baja California y deslindó al Mecanismo de Protección a periodistas y Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal de la responsabilidad de salvaguardar la integridad de la periodista que en 2019 denunció públicamente que tenía temor fundado de ser asesinada por enfrentar a un político “poderoso”, como se refirió al exgobernador Jaime Bonilla.

“El caso de este asesinato lamentable lo vamos a analizar a fondo y decía yo, porque ayer estaba viendo, y como son tiempos de zopilotes, hablaban de que aquí estuvo la compañera. En efecto y estuvo aquí haciendo su denuncia como vienen todos porque hay libertades y me gustaría, pero no para nosotros para los que estamos aquí o para los medios de información que esos saben lo que sucede lo que pasa es que actúan de manera tendenciosa, los que no están de acuerdo con nosotros, nunca los vamos a convencer va a ser muy difícil”, acusó el titular del Ejecutivo federal.