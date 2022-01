“Nos matan porque el presidente no nos cree” dice la mamá de Marichuy, victima de feminicidio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).. El acto de disculpa pública por el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ocurrido en 2016, se convirtió en el escenario para reprochar al presidente Andrés Manuel López Obrador su falta de credibilidad hacia las mujeres que denuncian violencia de género cuando se trata de imponer a sus allegados, situación que provoca más violencia.

El fuerte discurso de Yesenia Zamudio madre de Marichuy, como le decía a su hija, y convertida en activista del colectivo feminista “Ni una más”, fue emitido durante la aceptación de la disculpa pública, ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como parte de una recomendación relacionada con el caso, evento llevado a cabo este lunes en presencia de la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y el abogado general del IPN, Federico Anaya.

Tras un doloroso diagnóstico, que evidencia que “ser mujer es una condena sin previo aviso”, en el que dio cuenta de 10 mil 693 asesinatos de mujeres en los tres primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Zamudio consideró que la violencia contra las mujeres es alentada por la indiferencia del mandatario.

“Nos matan porque no nos creen, porque creen que exageramos (…) ¿Cómo nos van a creer? Si el hombre más importante y poderoso, que cuenta con el mayor nivel de popularidad en la historia de los presidentes de México, el presidente, no nos cree.

“El presidente no les creyó a las mujeres abusadas de Guerrero y quería a Félix Salgado como gobernador; el presidente no les cree a las estudiantes y maestras del ITAM y quiere a Pedro Salmerón de embajador en Panamá, el presidente no le creyó a la periodista Lourdes Maldonado López, no la protegió y fue asesinada. Si el presidente no nos cree es evidente que en los trabajos, en las escuelas, universidades, que en las calles no nos crean”, sostuvo Yesenia Zamudio.