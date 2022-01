AMLO rechaza reconsiderar nombramiento de Salmerón para la embajada de Panamá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que no va a reconsiderar su decisión de nombrar a Pedro Salmerón Sanginés como embajador de México en Panamá.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo desconocer la postura de la cancillería panameña sobre el caso de Pedro Salmerón que fue notificada, a través de una carta enviada al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

Incluso, arremetió contra la canciller del país centroamericano Erika Mouynes al afirmar que se está adelantando al procedimiento de la designación del embajador que se encuentra en el Senado de México.

“No se ha enviado todavía la solicitud, me llamó la atención que esté respondiendo (Erika Mouynes), es un procedimiento ¿Cómo por adelantado?”, reprochó el mandatario.

Y remató:

“Que manda una carta, dice la canciller de Panamá a la cancillería de México y ya, ¿entonces van a ver tribunales como los de la inquisición? Nada más porque hay denuncias de sectores. ¿Si no se actúa de conformidad con la ley?”, cuestionó en tono molesto.

Incluso, minimizó las denuncias de acoso sexual contra Salmerón Sanginés realizadas por exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), porque no han sido presentadas ante autoridades ministeriales, no existe una carpeta de investigación y mucho menos “un juicio penal”.

“Pero si no hay denuncias penales, no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y la postura del conservadurismo; el conservadurismo es así, no les gusta y a darle fuerte. Y los medios, el Reforma se metió hasta con la familia de Pedro Salmerón”, criticó el mandatario.

El presidente López Obrador consideró que la campaña de desprestigio en contra de Pedro Salmerón es por su postura a favor de la organización político armada conocida como Liga Comunista 23 de Septiembre y el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, registrado el 17 de septiembre de 1973.

“Pedro Salmerón opinó que los de la Liga 23 de Septiembre no eran malas personas y se desata una oposición fuertísima, eso se tiene que conocer porque se vincula a la Liga con el asesinato, para mí indebido, del señor (Eugenio) Garza Sada y eso no se ha podido superar por ciertos grupos”, aseveró el presidente.

Incluso, recordó que la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra fue confrontada en el Senado de la República por los grupos conservadores debido a que su hermano, Jesús, que sigue desaparecido, participó en movimientos sociales en la década de los setentas.

“Lo viví cuando propuse en el Senado que la hija de doña Rosario Ibarra fuese la presidenta de la CNDH, como el hijo de doña Rosario había participado en esos tiempos porque no había libertades y querían abrir espacios, ah bueno pues como era la hija de Rosario y hermana de un desaparecido de esa época, en el Senado, una campaña en contra, acusaron hasta de que hubo fraude en la votación, pero el fondo era la carga ideológica, el rechazo pues, algo parecido es esto, guardadas las proporciones”, dijo en referencia al caso Pedro Salmerón.

Por ello, señaló que se debe tener toda la información porque de lo contrario, los medios de comunicación pontifican y dicen “quién sí y quién no”.

“Ahora, si hay un juicio y hay pruebas, está el Ministerio Público, con el Juez y hay un juicio. ¿Cómo lo vamos a defender?”, consideró el mandatario.

Luego, afirmó que la campaña mediática y el linchamiento político contra Pedro Salmerón está afectando a su familia.

“¿Qué no se ponen a ver el daño que ocasionan a sus familiares? ¿Qué no debe haber cierto respeto? ¿Qué acaso cuando se presentan cosas de dueños de medios y sus familiares, nosotros nos metemos? No. Por ética, por respeto, sí es posible definir una frontera y cuidar la dignidad de las personas porque también hay un daño a la dignidad y moral”, clamó el presidente Obrador en defensa de Pedro Salmerón.