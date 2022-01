AMLO refrenda petición de no hacer “politiquería” en el caso de Lourdes Maldonado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en decir que el caso del asesinato de la periodista tijuanense Lourdes Maldonado López no quedará impune y volvió a defender al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, señalado por la víctima, al pedir que no se debe utilizar el crimen para hacer “politiquería”.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó nuevamente su postura ante el homicidio de la comunicadora que ayer provocó una protesta generalizada de reporteros en distintos puntos del país.

“Yo quisiera decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio, todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, dijo.