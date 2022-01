Capella Ibarra presenta denuncia contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El extitular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública durante el gobierno de Graco Ramírez, Jesús Alberto Capella Ibarra, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, además de otros funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, por sus presuntos nexos con grupos delictivos.

En conferencia de prensa, informó que en la denuncia entregó diversos documentos que hacen presumir la relación de altos funcionarios del actual gobierno con integrantes de grupos delictivos, particularmente con Los Rojos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El exfuncionario también dijo que solicitará a las autoridades de Estados Unidos que investigue a Blanco Bravo por uso de recursos ilícitos.

A raíz de unas imágenes aparecidas el 4 de enero, en las que Cuauhtémoc Blanco aparece con tres líderes de grupos criminales, el mandatario morelense acudió la semana pasada a interponer una denuncia penal ante la FGR en contra de Graco Ramírez, el propio Capella Ibarra y otros políticos morelenses a quienes acusó de haber mantenido un acuerdo con el grupo delictivo de Los Rojos.

El exfutbolista dijo que el propio Graco Ramírez y Capella Ibarra habían negociado con Santiago Mazari Miranda, alias El Carrete, líder de Los Rojos. “Existen audiograbaciones en las que se confirma que pactaron”, sostuvo el mandatario.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de exgobernadores, existen audios y grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó el gobernador.

En respuesta, el propio Graco Ramírez salió hace unos días con un comunicado en el que afirmó que “la peor traición” era acordar con los criminales. Dijo que las imágenes “no mienten” respecto a la supuesta relación de Blanco con los delincuentes. Esta mañana, su exjefe policiaco, Alberto Capella, presentó ahora una denuncia contra Blanco.