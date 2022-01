El INE dejará sin validar más de 7 millones de firmas para la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los ciudadanos cuyo apellido comience con la letra “B” serán convocados en primer lugar para la revocación de mandato, que “es un hecho cierto, de realización inminente”, señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Sin embargo, señaló que, ante la insuficiencia presupuestal, el Consejo General del INE acordó suspender los trabajos de captura y verificación de firmas.

En su sesión extraordinaria, el Consejo del INE acordó que los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra “B” y los que su mes de nacimiento sea mayo o junio, serán los primeros a considerar para la integración de las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada de Revocación de Mandato 2022 del Presidente de la República a celebrarse el próximo 10 de abril.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, estableció que el Instituto garantizará la integración de nuevas Mesas Directivas para la consulta.

“Quedarán integradas por personas ciudadanas a razón de una figura de presidente, una de secretario, una de escrutador y una de suplente general en los términos que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato”, aseguró.

Van más de 3 millones de firmas válidas

Por otro lado, en la sesión se reportó que se alcanzó el registro de 3 millones 027 mil 845 firmas válidas para convocar a la consulta de revocación de mandato en 24 entidades.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que la revocación de mandato es un hecho cierto, de realización inminente y “ojalá se le permita al INE cumplir con lo que establece la ley. La voluntad del INE ha quedado clara, es hacer este ejercicio en cumplimiento de todas sus atribuciones conforme al mandato de la ley”.

"Hoy podemos decir con toda claridad que el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril, en virtud de que se ha superado el 3% de ciudadanos y ciudadanas en la Lista Nominal que, habiéndole perdido la confianza al presidente de la República, como dice la Constitución, han solicitado la realización de este ejercicio”, agregó.

No obstante, aclaró: “El problema es cómo se podrá realizar”, debido a que no se obtuvieron los 3 mil 306 millones de pesos necesarios y hay un faltante de mil 738.94 millones de pesos que han sido solicitados a la Secretaría de Hacienda.

Por esa circunstancia presupuestal, anunció que más de siete millones de firmas de apoyo a la revocación no serán capturadas ni verificadas, por lo que lamentó que la ciudadanía no podrá conocer si su apoyo fue respetado, ni tampoco aquellos ciudadanos que no dieron su consentimiento.