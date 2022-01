"Eran unos nacos pandilleros", dice Alfredo Adame sobre la pareja con la que peleó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un día después de ser víctima de la burla y el escarnio de las redes sociales por pelearse con una pareja en Periférico Sur, Alfredo Adame se justificó asegurando que sus agresores quisieron extorsionarlo y robarle sus pertenencias, pero solo se quedaron con una cadena que vale 15 mil pesos, aunque dijo que no presentará cargos.

En entrevista con Telediario, el actor explicó que la pelea comenzó cuando el automovilista le “aventó” su coche y por poco provoca un accidente.

? "Eran unos nacos pandilleros, gente mala, el tipo y la tipa", declaró Alfredo Adame sobre la pelea que tuvo el día de ayer y en la cuál aparentemente le robaron una cadena que supuestamente cuesta 15 mil pesos



“Me avienta la ‘lámina’ y se pone atrás y todavía sigue mentándome la madre y sigue por el retrovisor. Me abro a la derecha, bajo el vidrio y cuando voy pasando al lado de ellos le digo: ‘oye, hijo de tu tal por cual, ¿qué te traes, güey?”, afirmó.

“Eran unos nacos pandilleros, gente mala, el tipo y la tipa”, señaló y denunció que le robaron una cadena que, supuestamente, vale 15 mil pesos.

“Me robó la cadena la chava, me la arrancó, Yo no me había dado cuenta hasta que terminé con ella, vi en el piso el dije que traía esa cadena, pero nunca me pasó por la cabeza dónde estaba la cadena hasta que llegué a casa. Me robó la cadena”, se quejó.

Según su versión, se bajó del automóvil, pero no lo encararon a primera instancia, sino que cayó de rodillas y el sujeto se arrancó, pero como el tránsito estaba lento, él se subió a su automóvil y aceleró, por lo que le volvió a “echar la lámina”. Fue entonces cuando se bajó y también desciende la mujer de la camioneta gris y se le dejó ir a los golpes. Es el momento que muestran los diversos videos de la trifulca.

“El cuate se baja por el otro lado y se me deja venir a los golpes. A la mujer nunca le pegué, nunca la toqué ni la amenacé ni absolutamente nada”, aseguró Adame.

Durante el programa “Chismorreo” de Multimedios Televisión, Adame aclaró vía telefónica que el pleito callejero fue porque la pareja con la que se enfrascó a golpes lo quiso robar.

Señaló que mientras eso ocurría, le gritaron que le estaban robando el automóvil.

“Volteo al coche, y el cuate ya metido medio cuerpo dentro de mi coche, entonces, a la mujer la hago a un lado, voy a mi coche y veo que sí, agarró el celular”, por lo que la enfrenta para quitárselo, pero lo tiraron al piso y lo patearon entre los dos, dijo.

La pareja denuncia que Adame los chocó

Por su parte, la mujer que peleó con Adame publicó el video que grabó cuando su acompañante golpeó al actor.

Ellos aseguraron que el actor chocó su camioneta y le estaban exigiendo que pagara los daños a cambio de entregarle su celular. “Se llevó unos buenos golpes”, sentenció.

El 25 de enero se hizo viral el video donde Adame era golpeado por una pareja e incluso se ve a una niña soltándole algunos golpes. Todos los protagonistas se volvieron tendencia en Twitter:

En @porktendencia se mencionó a “Alfredo Adame: Por los videos donde aparece en un altercado en la vía pública”.

A “Shrek y Fiona: Por quienes les llaman así a quienes aparecen en el video del altercado con Alfredo Adame”.

Aunque se desconocen los pormenores de la riña, en los clips de 40 y 30 segundos se ve a Adame cerrándole el paso a la camioneta gris y bajarse a reclamarles algo, golpea la camioneta de la que se bajó la mujer para pelearse con él.

Después se bajó su pareja y la niña que entró al forcejeo con el actor, a quien la mujer le quitó el celular, por lo que Adame la persigue exigiéndole que se lo devuelva.