Iban por el dueño del Mamita’s Beach Club, dice hermana de Federico Mazzoni, el gerente asesinado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La hermana de Federico Mazzoni, gerente asesinado en el lugar más famoso de Playa del Carmen, el Mamita’s Beach Club, aseguró que fue víctima de los errores del dueño del complejo, Jorge Mazurca, pues los pistoleros no lo buscaban a él, pero como siempre dio la cara por el dueño, lo mataron.

“Jorge Mazuca, dueño del club, denunció algo que no debía denunciar y, por ello, fueron a buscarlo, pero él llevaba días escondido y, al no encontrarlo, terminaron yéndose contra Federico, porque Mazuca, a pesar de ser el dueño nunca se comportó como tal, no daba la cara. Siempre el que respondía por él y salía a dar la cara era mi hermano”, señaló en entrevista para América TV, Victoria Mazzoni.

Desde Argentina, Mazzoni dijo que desconoce si los sicarios que mataron a su hermano fueron enviados por la delincuencia organizada o por el gobierno, pues es muy difícil saberlo “en un país que es controlado por el narcotráfico”. Lo que sí tiene claro es que no iban por Federico.

Contó que su hermano le platicaba, sin darle muchos detalles, que en ese club se llegaron a reunir narcotraficantes para realizar sus negocios, pero era algo considerado como normal por la relevancia del complejo en la Riviera Maya.

“Se hacían negocios, cuando iba la policía y tenía encuentros para negociar no estaban los narcos y cuando los narcos acudían no estaban los policías. Todo esto funcionaba así, pero hasta cierto punto era normal por la relevancia del club, donde todos querían ir a pasar el rato”, añadió.

Según ella, su hermano no le dio más detalles sobre las reuniones que se llevaban a cabo en el club y que tampoco sabía que lo quisieran matar porque él era muy querido y respetado por habitantes y clientes del club.

“Si bien él decía que su puesto era muy complicado porque estaba expuesto a tratar con gente de todo tipo, nunca vio venir esto, porque de haberlo sentido hubiera tomado más precauciones”, añadió.

Por su parte, el fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, informó que esperan a los familiares del gerente asesinado el martes. Dijo que ya estaban en contacto con la embajada de Argentina en México.

“No se han presentado los familiares todavía, estamos a la espera de que lleguen, pero ya estamos en pláticas con el consulado y estamos muy al pendiente de ese caso”, agregó.

Según sus investigaciones, dos personas llegaron caminando al Mamita’s Beach Club y comenzaron a platicar con Federico Mazzoni, el gerente del lugar, momento antes de que cerraran.

“Con ayuda de las cámaras se estableció que ingresan dos sujetos al establecimiento, hablan por un breve tiempo con la víctima, lo llevan al baño donde lo privan de la vida y posteriormente huyen en una moto acuática”, indicó Montes de Oca.

El fiscal de Quintana Roo señaló que la principal línea de investigación es el narcomenudeo, porque no hay antecedentes de extorsiones o denuncias de otro tipo en ese lugar, señaló Telemundo.