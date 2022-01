“Son erróneos y excesivos” los cobros del SAT: Grupo Salinas

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Grupo Salinas aseguró que los cobros por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “son erróneos y excesivos” y señaló que tiene derecho a discrepar sobre la postura de la autoridad tributaria.

“En primer lugar, reiterar que, como toda empresa mexicana, contamos con pleno derecho a discrepar, discutir y cuestionar la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En diversas ocasiones hemos demostrado que los cobros que nos imputan son erróneos y excesivos”, dijo la compañía.

La compañía, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, no paró ahí.

Advirtió que “por tanto, en pleno ejercicio de nuestro legítimo derecho de defensa, no tengan dudas, recurriremos a múltiples instancias internacionales para que nuestra voz sea escuchada”.

En ese sentido, la firma insistió en que se defenderá ante lo que considera una violación flagrante de sus derechos humanos, toda vez que la autoridad “denegó el derecho a la justicia”.

El pasado martes 25 de enero, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que el magnate no podrá apelar el pago de impuestos en los tribunales internacionales.

“La materia fiscal no es materia de los tratados internacionales. Como la materia fiscal no es materia de ello, no se puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va. Si va a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia, pero no tiene nada que ver con la fiscal”, explicó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Elektra debe pagar al SAT más de 2 mil 636 millones de pesos por adeudos correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Buenrostro aseguró que en cuanto tenga la notificación de la decisión de la SCJN, actuará.

“No sabemos el rezago, si vayan a adelantar la notificación, no podemos hacer nada hasta que nos notifiquen. Cuando se tenga la notificación es cuando podemos decirle a Elektra perdiste el juicio, me debes tanto y tienes cinco días para decirme cómo y cuánto pagarás, si no contesta en esos días, el SAT puede considerar diversos métodos de cobranza, como incautación de bienes, pero creemos que esto no será necesario”.