Vacuna para niños de cinco a 11 años se consultará con la OMS; no hay sustento científico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a solicitar una aclaración a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca de la recomendación para vacunar a menores de cinco a 11 años contra el coronavirus porque los especialistas del gobierno federal sostienen lo contrario y no existe sustento científico para para inmunizar a este sector de la sociedad.

“Ojalá y hoy se informe, porque definieron los de la Organización Mundial de la Salud las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México. O sea, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento, o sea, no lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan”, respondió a pregunta de una reportera.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que va a pedir información sobre la reciente recomendación de la OMS, argumentando que la información que tiene de los responsables del sector Salud del gobierno federal es que “sostienen incluso lo opuesto”.

Luego, señaló que lo más importante en este momento es vacunar a las personas que no han acudido a los módulos del sector salud y comentó que ayer fueron vacunadas 530 mil personas en el país.

“Fíjense ayer cuántos vacunamos, no hemos dejado de vacunar y no se ponen a ver nuestros adversarios, porque además algunos mienten como respiran”, señaló.

Luego, dijo que además de enfrentar a la pandemia de coronavirus, su gobierno ha resistido una campaña mediática de “desinformación perversa”.

“Porque no es que les importe la vida de las personas, les importa el dinero, y como ya no hay, como decía el finado Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, entonces se lanzan con todo”, aseveró