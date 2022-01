AMLO anuncia gira en el país para explicar su reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará los estados de la República para informar a la sociedad las causas de la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión.

“Yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué la reforma y en qué se beneficia el pueblo, darle mi punto de vista a todos los mexicanos y que no suceda lo que pasó con las reformas estructurales de los gobiernos anteriores, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares de los de arriba, de la llamada clase política y el pueblo no tenía información”,