Bonilla “es un transa, un corrupto de lo peor”, denunció Lourdes Maldonado en vida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Lourdes Maldonado, asesinada el domingo pasado en Tijuana, denunció en vida que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no pagaba impuestos ni prestaciones para sus trabajadores.

“Yo trabajé con él seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit, ni impuestos y no paga Hacienda, al SAT, a la gente le paga en efectivo (...) Es un transa, un corrupto de lo peor. Y me minimizó”.

Así se expresó de Jaime Bonilla, según un audio dado a conocer por el reportero Humberto Padget en el noticiero de Ciro Gómez Leyva luego de haber ganado una demanda laboral.

La periodista Lourdes Maldonado trabajó en 2006 en la empresa Primer Sistema de Noticias, un canal de televisión local propiedad del exgobernador Bonilla.

“Después de 9 años, simplemente ya: o me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos el tipo ese. Ni Infonavit ni SAT ni nada", refirió en el audio.