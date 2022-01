"Un demócrata no debe pensar que va a ganar siempre": AMLO sobre revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que un demócrata no debe pensar que va a ganar siempre y minimizó la postura de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que propone modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato.

"Es como se dice allá por mi tierra: ¿vaj a querer o no vaj a querer? ¿Para qué le enredan tanto si es una consulta?, es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya?, y ya que vean quienes van a votar por el sí y quienes por el no. Si no quieren que yo me vaya pues van a decir ‘no’, si quieren que yo me vaya van a poner ‘sí’”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo consideró que no tiene sentido generar polémica sobre la decisión de un ministro de la SCJN porque el tema de la pregunta no es “tan complicado”.

“Pero meterse a un juicio sobre eso, sólo que fuese de fondo. Yo no me opongo, que lo resuelvan”, refirió.

“Yo lo que quiero, y ya se logró y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años de manera demagógica partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación del mandato”, agregó el mandatario.

Incluso, pidió a los reporteros hacer una revisión de los programas de acción y declaración de principios de los partidos políticos donde se incluye el concepto de revocación de mandato, pero no se llevaba a la práctica.

“Entonces, por primera vez se va a aplicar este método de la revocación de mandato, eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático para que el pueblo ponga y el pueblo quite, que no sean las élites, sino que el pueblo, que es soberano, sea el que decida, es el mejor método el método democrático”, planteó el mandatario.

Enseguida, reprochó a los dirigentes de los partidos políticos de oposición que ni siquiera hablan y tampoco promueven la consulta de revocación de mandato.

“El otro día hasta el señor Lozano salió a decir que ya los había cooptado a los partidos de oposición, porque él y su movimiento van a votar para que yo no continúe y los partidos de oposición no están hablando, no se están definiendo. Hay muchas interpretaciones. ¿Por qué no están actuando algunos? Dicen: ‘Es que se va a fortalecer porque va a ganar’. ¿Y qué un demócrata está pensando que va a ganar siempre?”, cuestionó el mandatario.