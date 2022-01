Uno de estos predilectos distribuidores de medicinas llegó a ofrecerme una disculpa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el dueño de una de las 10 empresas distribuidoras de medicamentos, que fueron acusadas por el gobierno federal de ser beneficiadas con el 80% de la adquisición de insumos y medicinas de 2012 a 2018, acudió a Palacio Nacional a una disculpa con el propósito de volver a ser tomado en cuenta en la adjudicación de contratos.

Quisieron jugar a las vencidas, hasta hace poco uno de estos predilectos distribuidores de medicinas llegó a ofrecerme una disculpa y yo quisiera, porque creo en el perdón, pero es que no olvido, yo quisiera que ellos mismos aceptaran de que abusaron de que participaron en un régimen corrupto y si ahora de verdad están arrepentidos por qué no después de un tiempo que vuelvan a participar pero no es nada más ofrecer disculpa, no, quédate un tiempecito y vamos viendo, indicó.