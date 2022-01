AMLO a Córdova por participación en plenaria del PAN: debería ser imparcial y cuidar las formas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tras su participación en la plenaria de diputados del PAN.

Afirmó que son tiempos de definiciones, y que todos están quedando al desnudo, mostrando lo que son, pero afirmó que, al ser una autoridad electoral, Córdova Vianello debe cuidar las formas y ser una “autoridad imparcial”.

“El señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense, el presidente del INE encabezando el Congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no … no se dan cuenta, no les importa”, cuestionó el mandatario.