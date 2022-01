AMLO revela que el FBI realizó una operación en Quintana Roo; pide informes al embajador Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pidió un informe al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, luego de que un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) -la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos-, realizó un operativo en el estado de Quintana Roo donde actualmente se ha recrudecido la violencia ligada al narco en los destinos turísticos de Tulúm, Cancún y Playa del Carmen.

El mandatario comentó, sin pregunta de por medio en la conferencia mañanera, que solicitó al diplomático estadunidense que explique si hubo informes para justificar la operación del FBI en territorio mexicano de conformidad “con las normas".

“No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, advirtió el mandatario.

El pasado miércoles 5, el presidente López Obrador dijo confiar en que los miembros de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos denominada Administración de Control de Drogas (DEA) y de otras agencias extranjeras que operan en México, no cometan actos ilegales que afecten la soberanía nacional.

En ese entonces, el mandatario agregó que no son las mismas condiciones de antes, "ellos (los agentes de la DEA y la embajada de Estados Unidos) no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantearlo”, dijo en referencia a la operación enfocada en importar armas desde Estados Unidos para abastecer la capacidad letal de los grupos criminales de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2011.