Evidencian la "vida de lujos" de José Ramón, hijo mayor del presidente, en Houston

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus releva la vida de lujo que lleva José Ramón López Beltrán en Houston, muy lejos de la austeridad republicana que pregona su padre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el reportaje firmado por Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega, José Ramón y su esposa Carolyn Adams habitaron primero en una “enorme mansión” en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares.

La propiedad está construida sobre un terreno de dos mil 500 metros cuadrados y se ubica en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacobs Reserve, rodeada por el bosque estatal William Goodrich Jones, entre las poblaciones texanas de Conroe y The Woodlands.

Comercialmente la residencia se cotiza hasta en un millón de dólares, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos, según información de agencias de bienes raíces consultadas por MCCI y Latinus.

La casa con 447 metros de construcción cuatro habitaciones, igual número de baños y amplia estancia, también cuenta con alberca, sala de juegos y hasta cine, bar, jardín para realizar asados.

De acuerdo con el reportaje, José Ramón conduce una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Luego de haber habitado la primera propiedad, durante la segunda mitad de 2019 y parte del 2020, la pareja se mudó en 2021 a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre también de Carolyn Adams.

La valuación catastral de la propiedad, para efectos del cobro de impuestos, es de 371 mil dólares, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el equivalente a 7.6 millones de pesos.

Sin embargo, señala la investigación, es frecuente que la valuación catastral siempre sea inferior al valor comercial o de mercado. Y cita que en sitios especializados como realtor.com, realytrac.com y redfin.com, el valor estimado de la propiedad va desde los 628 mil dólares, alrededor de 13 millones de pesos, hasta 948 mil 475 dólares, es decir, unos 19 millones de pesos.

MCCI y Latinus hacen énfasis en una de las múltiples veces en que el presidente López Obrador ha criticado los lujos y ha llamado a vivir en la austeridad.

El reportaje destaca que Carolyn Adams se ha desempeñado en la industria petrolera. Señala que en sus redes sociales Carolyn compartió entre 2016 y 2018 imágenes de algunas de las actividades que realizó como ejecutiva del sector energético.

También que el 31 de enero del 2018, publicó un video durante las rondas de la reforma energética, en el que celebra el anuncio de la compañía Shell como ganadora de una zona de explotación petrolera.

Shell es la empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, en Houston, Texas, para lo cual Pemex pagó alrededor de mil 600 millones de dólares, según la agencia Bloomberg.

Desde su matrimonio con Carolyn Adams, José Ramón se ha caracterizado por mostrar su vida de lujos sin que le preocupen las críticas. El año pasado, junto con su esposa, lucieron las imágenes de sus vacaciones en el resort de invierno en Aspen, Colorado.

Su esposa Carolyn Adams publicó en su perfil de Instagram fotografías sobre sus vacaciones en Semana Santa junto a José Ramón, su hijo Salomón (nieto del presidente) y su hija Natalia, una adolescente producto de una relación anterior.

En octubre del 2018, en vísperas de que tomara posesión como presidente su padre, José Ramón fue captado en el lujoso hotel de Madrid, Villa Magna cuyo costo por noche es de más de siete mil.

En estos años se han publicado imágenes del hijo del presidente junto con su esposa en aviones privados y vacaciones en Europa y Dubai.

Pero no solo en el extranjero hace uso de instalaciones lujosas y caras. El año pasado visitó la capital Poblana y se hospedó en el lujoso Hotel Azul Talavera (antes Roosevelt) en el Paseo de San Francisco.

A través de sus redes sociales, José Ramón compartió imágenes tomadas desde la azotea de dicho hotel cuya habitación más económica tiene un costo superior a los cuatro mil pesos la noche y la más costosa supera los 40 mil pesos, precisamente, la suite presidencial.

El reportaje de MCCI y Latinus refiere que el único cargo público que se conoce de José Ramón, abogado de profesión, fue cuando trabajó en la entonces Procuraduría del Distrito Federal, hace 14 años. Y que ha estado involucrado en cargos y actividades partidistas en Morena, así como en la campaña presidencial de su padre.

Recuerda que en julio del 2018, luego de que López Obrador resultara electo, José Ramón descartó involucrarse en asuntos de la Administración que encabezaría su padre.

“No voy a trabajar en gobierno y también no vayan a decir ahí otras cosas que nada más no. En los seis años en los que va a estar él no voy a trabajar en el gobierno”, dijo al ser abordado afuera de la entonces casa de campaña, ubicada en la Colonia Roma. “Yo voy a dedicarme a hacer otra cosa, todavía no sé a qué. Ya el tiempo lo dirá”, dijo.