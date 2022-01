López-Gatell explica por qué los menores no son prioridad para ser vacunados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en informar que la campaña de vacunación nacional contra el covid-19, no contempla a menores de edad porque las probabilidades de que este sector de la población sufra afectaciones graves por la pandemia, “es muy baja”.

“Todas las personas son importantes, pero en términos del riesgo de tener covid grave y morir por covid, que es el elemento principal de protección de las vacunas covid, se pueden reconocer estas prioridades. Eso no quiere decir que se menosprecie a los que están acá abajo (menores de edad), lo que quiere decir es que para usar óptimamente la vacuna hay que empezar a proteger a los que tienen el mayor peligro”, indicó.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal presentó un extenso informe sobre la polémica que se ha generado en medios de comunicación donde opositores al gobierno federal, aseguran que la estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus en México, no atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el tema de vacunar a niños.

Al respecto, López-Gatell rechazó que la política del gobierno de México contradiga los lineamientos sugeridos por la OMS en el tema de vacunación en personas menores de edad.

Recordó que la OMS tiene un Grupo de Asesoramiento Estratégico en Inmunizaciones, conformado por científicos de muy alto nivel y dirigido por el doctor mexicano Alejandro Cravioto Quintana, quien además es miembro del Grupo de Asesoramiento en Vacunas de México.

“Entonces, evidentemente conocemos a la perfección cuáles son las reflexiones que se van haciendo en la OMS porque son las mismas que se hacen en el grupo de asesoramiento en México”, sentenció López-Gatell.

“Había por ahí algunos comentarios también de desinformación que sugerían que al presidente le desinformamos o no le informamos y que no conocemos de estas realidades. Bueno, circunstancialmente, el doctor Cravioto es otro de mis maestros, con él me formé en el servicio social en investigación en 1994. Ayer por la noche hablé con él para verificar si nuestra interpretación de los documentos son los que corresponde, y me ratificó que efectivamente lo estamos interpretando bien”, agregó el funcionario federal.

Luego, hizo referencia al documento denominado Mapa para priorizar el uso de vacunas de COVID-19, elaborado por la OMS y señaló que el organismo multilateral es de carácter técnico especializado en salud que pertenece al sistema de Naciones Unidas.

“La Organización Mundial de la Salud no emite mandatos legales jurídicamente vinculantes obligatorios para los Estados miembros, lo que hace es brindar asesoría técnica”, precisó.

Refirió que el documento de la OMS se publicó el 20 de octubre de 2020 cuando empezaron a ser accesibles las vacunas y la actualización más reciente es del 21 de enero reciente.

“El documento básicamente nos identifica que el uso de vacunas tiene que adecuarse a las condiciones epidemiológicas que se van viviendo en el mundo en general y en particular cada país las adapta a su realidad epidemiológica, y debe considerar la inequidad social, tanto nacional como regional como del mundo”, indicó.

Luego, argumentó que la inadecuada distribución de la riqueza en México lleva a una distribución, también inadecuada, de los recursos para la salud, incluidas las vacunas.

“A menos que los gobiernos tomen una decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables socialmente, que desde luego son también las personas que pueden estar en mayor riesgo de tener consecuencias adversas de la enfermedad covid porque tienen menos recursos para resolverlo”, argumentó López-Gatell.

Dijo que esta recomendación de la OMS, al gobierno de México le agrada mucho porque, aseguró, la política general de la administración de López Obrador, pretende quitar la desigualdad, busca compensar cualquier elemento de carencia con políticas sociales para lograr que todo mundo tenga acceso.

“El propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho cada semana cuando tenemos las reuniones de trabajo sobre covid, estamos buscando que nadie se quede atrás, y aunque la vacuna puede ser muy difícil de llevar a comunidades apartadas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, refirió.

También, mencionó que desde que la presentación del plan de vacunación de México, el 8 de diciembre de 2020 y el inicio de la vacunación el 23 de diciembre del mismo año, se establecieron tres ejes de priorización que se conservan hasta el momento:

“El primero es la edad, ¿por qué la edad?, porque las personas adultas mayores, particularmente mayores de 65 años tienen, por distintas razones, sobre todo biológicas, pero también sociales, mayor riesgo de complicarse, de tener covid grave, de terminar hospitalizados y de morir”, dijo el funcionario federal.

El segundo eje es la gravedad de las personas con enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión y diabetes porque son determinantes del riesgo de complicaciones y de muertes en el país y el tercer elemento, es el uso de la vacuna como un mecanismo para “normalizar" las actividades sociales, protegiendo a las personas socialmente más vulnerables.

Enseguida, se enfocó en explicar el motivo por la que los menores de edad no son considerados como prioritarios para la vacunación contra el covid-19.

“Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda, y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones; sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por covid y fallezca por covid, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja, aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas”, aseveró.