Empresarios no pueden quejarse de que se les ha afectado: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los empresarios por su apoyo en el desarrollo del país y dijo que ahora todos pagan impuestos porque no hay corrupción en su gobierno.

“No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios de los pequeños, medianos y grandes y han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas razonables”, indicó.

En la conferencia mañanera, dijo que los empresarios en México no se pueden quejar de que se les ha afectado porque “una cosa es lo político e ideológico y otra muy distinta la realidad económica”, señaló.

Luego, dijo que esto ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México que, por eso, dijo, “estamos creciendo”.

“México está saliendo adelante enfrentando la crisis originada por la pandemia y no hay corrupción arriba, no se permite que haya empresarios favoritos, en el terreno de la construcción no hay privilegios, no se otorgan contratos por consigna, eso también creo que lo reconocen”, dijo y agregó: