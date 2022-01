Lilly Téllez acusa a Morena de incumplir con ambulancias; ella prometió una desde 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de ser bautizada en redes sociales como #LadyChatarra por haber donado una ambulancia vieja a la comunidad de Ures, en Sonora, la senadora panista Lilly Téllez se defendió diciendo que el partido que la llevó a tener esa curul, Morena, “prometió ambulancias y no cumplió”.

“Morena me aseguró que me darían 10 ambulancias para Sonora. No cumplieron. Tres años después de llegar al poder solo llevaron 5 ambulancias. Y que conste que tienen el presupuesto y la obligación. Lo que sí compraron rápido fueron autos para el partido”, señaló el 2 de enero de 2022.

Lo que no dijo la senadora es que la ambulancia que regaló a la región de Ures forma parte de una promesa que data del 2006, cuando Téllez recibió las llaves del pueblo de Ures, porque ahí nacieron sus abuelos paternos y no la cumplió, pero que, en 2018, reiteró a cambio por su voto como aspirante a senadora de Morena.

Téllez jamás regresó a Ures, Sonora y ahora que es panista culpa a la 4T de habérsela negado. Cumplió su promesa antes de que empezara el 2022, pero la criticaron porque la ambulancia es vieja, algo que la misma Téllez reconoció en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a Jeffrey Jones por habernos ayudado a conseguir esta ambulancia en los Estados Unidos; esta vieja, pero funciona muy bien y la equipamos con lo que señala la ley para importarla a Sonora”.

Agradezco a Jeffrey Jones por habernos ayudado a conseguir esta ambulancia en los Estados Unidos; está vieja pero funciona muy bien y la equipamos con lo que señala la ley para importarla a Sonora. pic.twitter.com/sqgzSersoj — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 31, 2021

Después de que dio a conocer los detalles de la ambulancia, detractores de la senadora y usuarios de redes sociales la bautizaron como #LadyChatarra.

Ella se defendió escribiendo las características, que la ambulancia es marca Ford y esta en perfecto estado, por lo que brindará apoyo a las personas que habitan el pueblo de Álamos, y comunidades del municipio de Ures, Sonora.

La ambulancia marca Ford se entregó en perfecto estado y brindará apoyo a las personas que habitan en Pueblo de Álamos y comunidades del municipio de Ures, Sonora.

Para su funcionamiento, cuenta con el equipo médico que a continuación se menciona: pic.twitter.com/kiVVD0TDPp — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 1, 2022

El 1 de enero exigió a las autoridades actuar porque le avisaron que una pandilla se organiza para dañar y saquear la ambulancia y acusó a Morena. “Los políticos de Morena actúan como simios”, redactó.

Algunos le recordaron que se tardó 3 años en entregar la ambulancia y, cuando al fin lo hace, es una vieja y por eso la apodaron #LadyChatarra, además de que al entregarla no se dignó a ir al sitio donde la prometió y con la gente presente. “Así el desprecio de @LillyTellez a los habitantes de Sonora”.

Otro confesó que creyó que Téllez se tardaba, pero cumplía y pensó que era una ambulancia eléctrica o híbrida. “¡Oh desilusión! De perdida nueva de gasolina. ¿No? ¡Ni eso! Obsoleta, del yunque de EU, de esas que desechan. Qué poca”.

Cuando me enteré de que había entregado la ambulancia pensé. Orales tarde pero cumple, será eléctrica o ya de pérdida híbrida, de verdad lo creí, ¡oh desilusión! De pérdida nueva de gasolina ¿No, ni eso? Obsoleta, de yunque de EEUU, de esas que desechan... Que poca. — Manuel López M. (@ManuelM72123964) January 1, 2022

El 7 de octubre de 2021, el tema de la ambulancia salió a colación luego de que Téllez fue, una vez más, criticada al ser evidenciada afuera del Senado de la República cuando se bajó de una camioneta marca Porsche, color negro, que manejaba su chofer y custodiada por un escolta.

A la legisladora también la cuestionaron porque el vehículo tiene placas de Morelos y, al vivir en la Ciudad de México, no paga tenencia.

No tiene para una AMBULANCIA pero q tal para un PORSCHE @LillyTellez eres una vergüenza para México. pic.twitter.com/wAW9R709zl — Dave uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@makdavicho1974) October 8, 2021

La senadora panista justificó su viaje en el Porsche diciendo que es del padre de su hijo, quien se lo prestó, y que él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política. “¡Ni que fuera Noroña!”, señaló en Twitter.

La cuenta Placas Guerrero en CDMX de Twitter, señaló que el Porsche del padre del hijo de la senadora Lilly Téllez tiene 7 infracciones pendientes que no ha pagado.

Entre esos comentarios, hubo quien la tildó de “incongruente” por haberle prometido e incumplido con donar una ambulancia a pobladores en Ures, Sonora, mientras ella viaja en Porsche.