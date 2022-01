AMLO busca acuerdo con empresa de EU que tenía concesión en Riviera Maya y exige indemnización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que una empresa constructora de Estados Unidos, beneficiada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León con una concesión minera para extraer material en la Riviera Maya, presentó una denuncia ante un tribunal internacional porque exige una indemnización millonaria debido a que no se les amplió el permiso que tienen para “destruir el territorio” y “afectar el medio ambiente” en Quintana Roo.

Dijo que su gobierno está poniendo orden ante las afectaciones ambientales que se registran en el sureste mexicano y en especial en la Riviera Maya.

Además, reprochó que los actuales ambientalistas no vieron y tampoco denunciaron los daños fomentados por sus antecesores.

En la conferencia mañanera, el mandatario comentó que su gobierno busca un acuerdo con una empresa estadunidense cuyo nombre omitió, que fue beneficiada como una concesión para extraer material del lecho marino cerca del destino turístico de Playa del Carmen.

“Estamos hablando de una de las regiones, lo acabo de decir, más bellas del mundo. Pues resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones hace tiempo, 20 años, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco”, dijo el mandatario.

Y explicó que como no se les amplió la concesión porque “estaban incumpliendo, bueno, violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional, y están pidiendo una indemnización, no sé, de millones de pesos, o sea, que todavía nosotros les tenemos que pagar”, reprochó el mandatario.

No obstante, señaló que afortunadamente, los dueños de la empresa “están respondiendo bien” y el acuerdo que busca su gobierno es que ya no se siga destruyendo el lecho marino y que retiren su demanda, “porque no tiene fundamento legal”, aseveró.

“Es una empresa constructora estadunidense famosa que le entregaron el permiso el día 30 de noviembre del 2000, un día antes de que entrara el nuevo gobierno, o sea, estaba (Ernesto) Zedillo, quién sabe quién era el secretario del Medio Ambiente, pero debe de ser una persona ambientalista, de estos que ya se volvieron paladines de la defensa del territorio”, aseveró.

Comentó que la empresa se enfoca en escarbar, crear socavones y se llevan el material a Estados Unidos a través de embarcaciones.

“Pero se les venció el plazo, tanto de la mina para extraer como para el uso del puerto en donde sacan el material. Es cómo destruir el paraíso, y esto lo estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben y en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental”, arguyó el mandatario.

Dijo que también en el balneario de Tulum hay casos que tienen registrados como daños ambientales y anunció que la zona se va a proteger del impacto negativo porque se trata de preservar el medio ambiente del sureste mexicano.

“Pero, además, es la actividad económica principal el turismo, ya hablamos de cuanto ha dado el turismo de esta región, que hay que cuidar esta actividad y el medio ambiente. Entonces, hay estos problemas que se están arreglando”, subrayó.