Loret de Mola celebra que seguidores de AMLO lo llamen “Lord Montajes”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Loret de Mola afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo desmentir el reportaje sobre la vida de lujos en Houston de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y celebró que en redes sociales los cercanos al primer mandatario lo llamen “Lord Montajes” porque aseguró que demuestra que el reportaje es “incontestable”.

Por la mañana, en su conferencia el titular del Ejecutivo acusó al periodista de “golpeador, mercenario y sin principios” y de hacer un "escándalo".

Horas más tarde, en redes sociales y en su programa de radio, Loret afirmó que el Presidente no pudo desmentir una sola palabra sobre las casonas y los lujos de su hijo, por lo que insultó y calumnió.

“Entonces divagó y divagó y divagó y en esos 22 minutos de divagar no desmintió una sola frase del reportaje. ¿No ha vivido su hijo en esas dos casas? ¿No tiene la casa una alberca de 23 metros? Porque esas preguntas no escuché que las respondiera el Presidente. ¿No tiene cine privado? ¿No maneja una camioneta Mercedes Benz? ¿No vive su hijo a todo lujo en el extranjero? ¿La casa uno no resulta que es propiedad de un alto ejecutivo de una empresa que ha recibido contratos por 150 millones de Pemex durante el actual sexenio?

“Porque ahí ya escalamos de una contradicción flagrante a la criminalización permanente que hace el Presidente de la riqueza ya su pretendido discurso de austeridad, a un conflicto de interés”, expresó Loret de Mola, en su programa de radio.

Loret de Mola destacó que otros medios y usuarios de redes sociales compararon el caso del hijo mayor del presidente López Obrador con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

“Pues lo mismo con lo que salió Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, cuando lo de la Casa Blanca, igualito”, declaró Loret sobre los dichos de López Obrador, que su nuera Carolyn Adamas “tiene dinero y nada tiene que ver con el gobierno”.

“¿No es la casa propiedad de un alto ejecutivo de una empresa petrolera? ¿Esta empresa petrolera no ha recibido del actual gobierno 150 millones de pesos? Porque en toda esa perorata de 22 minutos no escuché que respondiera estas preguntas.

“¿No es aspiracionista lo que hace su hijo? ¿No despierta sospechas de corrupción?”, cuestionó.

En cuanto a las criticas y el mote de “Lord mensajes” que le han difundido en redes sociales dijo que eso muestra que el gobierno de López Obrador se quedó sin argumentos y por eso insulta y calumnia.

“Yo, la verdad es que, cada que me sacan lo de ‘Lord Montajes’, destapo una botella de vino, porque digo ‘los dejamos sin argumentos’. O sea, ya cuando se tiene que recurrir a ese asunto, y salen con esto, es porque no tiene cómo contestar.

“Yo cuando veo que empiezan los bots y los cercanos al Presidente a posicionar (en redes sociales) el famoso ‘Lord Montajes’, digo ‘jaque mate, tráiganme una copa de vino’ porque entonces el reportaje fue brutal, contundente, incontestable. Y cómo el reportaje es incontestable, pues obviamente pues tienen que ver qué dicen”, dijo.

También cuestionó los dichos sobre austeridad de López Obrador que“se estrellan contra su propia familia, contra su propio hijo”.

Cómo le viene a dar clases de austeridad a México, todos vimos las fotos de las casas, todos vimos las imágenes, los videos, las camionetas, la alberca, el cine. Con qué cara viene a criminalizar así, con qué cara viene a dar clases a la gente.

“Se desbarató una más de sus farsas y por eso el Presidente reacciona así”, declaró Loret de Mola.