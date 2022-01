Todos tienen abiertas las puertas de Palacio, Monreal y hasta los adversarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el coordinador de Morena en el Senado de la República y sus adversarios tienen las puertas abiertas en Palacio Nacional y dijo que él no quiere tener enemigos.

“La transformación es un movimiento impulsado por todos es un nosotros, no un yo”, dijo, y pidió no hacer caso “al canto de las sirenas” y ponerse cera en los oídos para no escuchar politiquerías.