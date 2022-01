AMLO a Monreal sobre sucesión adelantada: “No debe haber tapadismo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien advirtió que la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial en 2024 ha provocado una disputa política inesperada al interior del gobierno y sus aliados.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que ante la sucesión presidencial adelantada debe aplicarse lo que dijo el ex presidente Francisco I. Madero: “un pie de igualdad y que todos tengan las mismas posibilidades”.

Además, consideró que el próximo candidato presidencial de Morena debe surgir de un proceso de encuesta, se manifestó a favor de que todos los aspirantes se expresen libremente y criticó a los políticos que basan su nivel de popularidad y aceptación entre la sociedad en la “lambisconería” y “el influyentismo”.

“Nada de qué son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la lambisconería y el influyentismo. No, es la gente, el pueblo, ese es el mejor consejo porque si no le van a seguir y hay algunos que se sorprenden cuando salen los resultados de las encuestas y no los favorece”, refirió.

Por ello, dijo que el pueblo es el que va a decidir quién será el candidato presidencial de Morena, mediante encuestas porque de otra forma, aseguró, se presta para que interfieran los adversarios que aspiran a tener “candidatos a modo”.

“¿Qué le gusta a un opositor? que se enfrente a un candidato débil y así era parte de la simulación, era poner un candidato, pero casi palero nada más para cumplir las formas y simular que había democracia, de ahí surgen los partidos paleros.

“Ahora, es importante porque ya no es así, ahora es ¿de qué lado estás? ¿con claridad qué quieres? ¿te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos o contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia, hechos, no palabras”, sentenció el mandatario.

Desestima confrontación interna

También descartó cualquier confrontación interna como lo planteó Monreal en un artículo titulado “Sucesión adelantada, guerra temprana”, difundido en su sitio personal en internet.

“No pasa nada, el pueblo es mucha pieza, es más que nosotros los dirigentes. Se equivocan quienes piensan ‘a ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías y me quieren y aunque yo haga lo que haga, puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante’. No, se equivocan”, advirtió el mandatario.

Enseguida puso el siguiente ejemplo:

“Yo por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que yo podría terminar la obra, consumar la transformación, falta poco, nada de caer en el necesariato, nada de eso, pero si yo fuese un ambicioso o tuviese un gran apego al poder, que es uno de los errores de los dirigentes: él no saberse retirar a tiempo, y dijera me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no, y tengo apoyo pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo”, aseguró.

Enseguida, reprochó la actitud de quienes se inconforman ante los resultados de una encuesta y deciden abandonar un partido o movimiento político.